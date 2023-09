Interparfums Italia si rafforza: distribuirà tutti i brand del gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

A partire da gennaio 2024, Interparfums Italia distribuirà direttamente tutti i marchi del gruppo, tra cui Montblanc, Jimmy Choo, Lacoste, Moncler, Coach, Van Cleef & Arpels, Lanvin, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Rochas e Boucheron. L’integrazione di questi brand è segno di un forte consolidamento della filiale, che già comprende marchi come Ferragamo, Guess, DKNY, Abercrombie&Fitch, Hollister, Emanuel Ungaro, Roberto Cavalli, MCM e Oscar de la Renta.



Questo sviluppo strategico segna una tappa fondamentale nel percorso di espansione dell’azienda e illustra l’ambizione costante di Interparfums di consolidare la propria presenza e creare storie di successo innovative in Italia. La struttura del portafoglio della filiale italiana verrà ulteriormente rafforzata puntando a diventare uno dei principali player nel segmento delle fragranze.

«Siamo lieti di questa integrazione e grati per l’eccellente lavoro di brand building svolto da Beauty and Luxury e Coty negli ultimi anni, permettendoci di rilevare marchi che erano già profondamente amati e apprezzati - commenta Peter Gladel, commercial country director Italy di Interparfums Italia -. Il nostro portfolio si arricchisce grazie a Montblanc, Moncler, Jimmy Choo e molti altri, a conferma della nostra volontà di offrire una gamma di prodotti eccezionalmente diversificata, in grado di soddisfare le esigenze dei diversi canali e tutte le tipologie di consumatori. Un passo importante in un viaggio in cui nuove sfide, innovazione e forti investimenti sono la forza trainante costante dietro i nostri sforzi».