Interpretare il lavoro come percorso, la sfida per il futuro

Quasi tre quarti delle posizioni proposte sono al Nord, mentre la maggior parte di chi cerca impiego è al Sud. C’è poi un divario fra le competenze richieste e la qualificazione dei candidati. Analizzando l’evoluzione di circa 270 professioni, gli autori dello studio hanno scoperto che in 5 anni il ventaglio di competenze per svolgere qualsiasi lavoro è aumentato in media del 30%.

A tutti i livelli sono premiate le capacità digitali, cresciute del 22% e le cosiddette soft skills, salite del 20%. Le aziende puntano su persone capaci di innovare, di fare squadra, di assumersi responsabilità, di risolvere problemi imprevisti.Il Rapporto suggerisce alcune azioni per promuovere lo sviluppo: puntare su settori e imprese in crescita, potenziare la formazione, a tutte le età, creare sinergie fra interventi statali e regionali, valorizzare la vocazione dei territori. Uno sforzo straordinario andrà profuso per la formazione continua.

Come emerge nel saggio «Viaggio nelle character skills», l’Italia resta al di sotto degli standard medi europei nella formazione permanente per gli adulti. Ogni anno, infatti, solo 7 italiani adulti su 100 frequentano corsi di formazione rispetto ai 9 della media europea.Per ripartire e puntare verso un sistema sostenibile occorre quindi un radicale cambio di mentalità.

Il lavoro è sempre più un percorso e sempre meno un posto fisso: ci vogliono persone disposte a cambiare, ad apprendere continuamente e, in questo sforzo, non devono essere abbandonate a se stesse, ma aiutate, in un’ottica sussidiaria, dai corpi intermedi.

Di tutto questo si parlerà al Meeting di Rimini nel Talk della Fondazione per la Sussidiarietà intitolato «Il lavoro che verrà», in diretta streaming ogni giorno dalle 19.