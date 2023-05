Interpump ben intonata dopo trimestrale migliore delle stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Forte partenza dell'anno per i conti Interpump Group, che festeggia in Borsa. Il titolo è in buon rialzo, con dopo un top a 51,88 euro per azione, dopo una seduta della vigilia pesante per tutti gli industriali. Il trimestre si è chiuso con risultati sopra le attese e con una guidance 2023 rivista al rialzo, sia Equita che Banca Akros hanno alzato le stime e migliorato il target price sul titolo. Equita conferma il buy e alza le stime sulle vendite del 3% a 2,276 mln, con una crescita organica del 9% e quelle sul rapporto ebitda/eps del 4% con il target price che sale da 56 a 57 euro per azione, «che riflette la forte partenza d`anno sia come ricavi che come margini e le opportunità di M&A, che rimangono un focus prioritario aziendale».

La crescita dei ricavi, sottolineano gli analisti di Equita, è stata «molto forte su tutte le principali geografie e mercati di sbocco» e il debito è «in calo rispetto a dicembre nonostante la forte crescita delle vendite che ha portato a 70 mln di assorbimento di circolante e dopo 40 mln di capex». Banca Akros, a sua volta, conferma il buy e migliora leggermente il target price a 61,50 da 61 euro. Le stime per la crescita delle vendite organiche passano da +5% a +7% per il 2023.