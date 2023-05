Interpump in buono spolvero, con M&A in Nuova Zelanda si rafforza in settore alimentare

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Interpump Group viaggia a passo rapido a Piazza Affari e, con un rialzo arrivato attorno al 2,5%, è tra le migliori del FTSE MIB. Il titolo ha toccato un massimo di seduta a 53,22 euro, livello che non si vedeva da fine febbraio scorso. A dare sostegno è l'acquisizione di prodotti per la mungitura in Nuova Zelanda, un'operazione di piccole dimensioni, ma che consente al gruppo di rafforzarsi nel settore alimentare. In particolare, Interpump ha rilevato per circa 30 milioni di euro il 100% di Waikato, azienda neozelandese che opera da oltre 50 anni nel settore dei prodotti per la mungitura meccanizzata. Waikato ha generato nell'ultimo esercizio (chiuso a marzo 2023) ricavi per 80 milioni di dollari neozelandesi (poco meno di 50 milioni di euro) con un Ebitda margin del 14%.

«Sebbene si tratti di un’acquisizione di dimensioni modeste (circa 1% dell’Ebitda di gruppo), si inserisce perfettamente nella strategia societaria che mira sempre più ad accrescere la diversificazione della società (rafforzamento della presenza in Oceania) e diminuirne la ciclicità (crescita nel business alimentare)», sottolineano gli analisti di Intermonte, che confermano la valutazione "outperform" con un obiettivo di prezzo a 59,5 euro per azione.

Anche il presidente esecutivo di Interpump, Fulvio Montipò, ha espresso soddisfazione per l'operazione: «Prosegue il nostro cammino di crescita e diversificazione sia da un punto di vista geografico che settoriale: rafforziamo la presenza del gruppo in Oceania e compiamo un ulteriore passo nel settore alimentare», ha detto. Secondo gli analisti di Equita, «l'operazione rafforza la posizione di Interpump nel settore alimentare. Waikato è stata valutata a un multiplo molto contenuto pari a meno di 5 volte l'Ev/Ebitda. Entrerà nel segmento Water Jetting che incorpora anche le aziende esposte al segmento Fluid handling. L'operazione aggiunge circa un 2% ai ricavi di gruppo e 1% a Ebitda, Ebit e utile per azione».