Interpump debole, venduto lo 0,4% del capitale con procedura accelerata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'accelerated bookbuilding per la vendita dello 0,4% di Interpump Group sta frenando il titolo a Piazza Affari, dove il FTSE MIB cerca il rialzo. L'operazione, conclusa «con successo» secondo una nota, è stata realizzata dai soci di controllo Fulvio Montipò e Gruppo Ipg Holding, attraverso la vendita di 455.000 azioni al prezzo unitario di 42,70 euro per un importo complessivo di 19,4 milioni di euro. La cessione si è resa necessaria per rientrare al di sotto della soglia dell'Opa (25%) che era stata superata in seguito all'esercizio da parte di Montipò di stock option che aveva portato Ipg Holding al 25,4% del capitale di Interpump.

Con l'operazione realizzata, la holding ha venduto una quota utile per scendere sotto il 25% (24,99%). Nel dettaglio, gruppo Ipg Holding detiene ora il 23,835% del capitale e Fulvio Montipò l'1,153%, per un ammontare complessivo del 24,988% del capitale della società. Secondo gli analisti di Equita, il fatto che la vendita abbia riguardato «la quota strettamente necessaria a ridiscendere appena sotto la soglia» è «un messaggio a nostro avviso di grande confidenza sulle potenzialità del titolo». Ad ogni modo, fanno notare gli esperti di Banca Akros, il prezzo dell'operazione con uno sconto del 3% sugli attuali corsi di Borsa, «peserà sull'andamento delle azioni nella seduta di oggi». Anche se, continuano, «a lungo termine, sulla base dello straordinario livello del portafoglio ordini e dei feedback dei principali clienti, l'attesa è di una crescita positiva anche nel 2023», per questo confermano il giudizio "buy" con target di prezzo a 57 euro.