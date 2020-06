Interpump festeggia lo sbarco sul Ftse Mib, è maglia rosa

Secondo gli analisti il passaggio all'indice principale consentirà al titolo di recuperare terreno. Sul fronte del business, la società potrà approfittare dei piani infrastrutturali allo studio in Europa e Usa

Interpump Group festeggia il debutto sul Ftse Mib con un balzo che la proietta in cima al listino delle blue chip milanesi. Bene anche l'altra "matricola" Inwit. Entrambi i titoli sono al primo giorno di negoziazione sul Ftse Mib, dove hanno preso il posto di Salvatore Ferragamo e Bper. Per quanto riguarda Interpump, gli analisti di Equita notano che «il titolo nell'ultimo mese (e in particolare negli ultimi giorni) ha sottoperformato gli indici di riferimento (-16% rispetto all'Eurostoxx industrial a un mese) e i principali peer del settore idraulico (-16% rispetto a Parker Hannifin), nonostante una generale capacità di overperformance rispetto ai concorrenti nell'idraulica e una buona resilienza attesa dalla divisione water jetting».

«Riteniamo che la sottoperformance sia dovuta a flussi legati al cambio di indice e che quindi possa essere recuperata a breve», sottolineano quindi gli esperti, che per il 2020 si aspettano un calo dei ricavi del 5% (organico -12%) e dell'ebitda del 14%, seguito da «un 2021 circa il 5% al di sotto del 2019 in termini organici». «Il recupero - nota poi Equita - potrebbe essere stimolato dai piani di investimento infrastrutturali in Europa e Usa, due aree che valgono complessivamente l'80% dei ricavi del gruppo».

