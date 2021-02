Interpump mantiene i margini e conferma gli obiettivi triennali Il Covid frena i risultati, ma la generazione di liquidità è da record - La guidance indica il mantenimento di un ebitda margin al 22% di Matteo Meneghello

Interpump (pompe industriali e oleodinamica) chiude il 2020 con performance segnate dal Covid, ma mantenendo costante la redditività. La generazione della liquidità, in particolare, «ha superato ogni precedente» spiega una nota: è stata pari a 200 milioni, consentendo di ridurre significativamente l’esposizione finanziaria. L’anno scorso il gruppo ha generato un Ebitda di 294,1 milioni (in calo rispetto ai 317,9 del 2019). Sostanzialmente in equilibrio l’incidenza della marginalità (scesa da 23,2...