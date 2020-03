Interpump, sale il dividendo. In Cina ripartono le 6 sedi del gruppo Risultati per il 2019: utile netto consolidato in rialzo a 180,6 milioni, in crescita del 3,9%, Ebitda di 317,9 milioni (in crescita del 10% da 288,5 milioni), Ebit di 247,2 milioni (+4,5%)

Il cda di Interpump Group ha approvato i conti 2019 che vedono vendite nette per 1,368 miliardi (+7%), un Ebitda di 317,9 milioni (in crescita del 10% da 288,5 milioni), un Ebit di 247,2 milioni (+4,5%) e un utile netto consolidato in rialzo a 180,6 milioni, in crescita del 3,9% (al netto dei proventi una tantum del 2018, pari a 11,4 milioni, l'incremento sarebbe dell'11,2%). La posizione finanziaria netta del gruppo emiliano specializzato nella produzione di pompe ad alta ed altissima pressione ad acqua ed uno dei principali gruppi mondiali nel settore oleodinamico, è pari a 370,8 milioni (da 287,3 milioni di fine 2018). In virtù di questi numeri il board ha proposto un dividendo pari a 0,25 euro (0,22 euro per l'esercizio 2018).



«Con riferimento all'epidemia di COVID-19 attualmente in corso in Italia, Interpump ha costituito un comitato permanente per la gestione dell'emergenza con i rappresentanti delle principali controllate, le quali hanno adottato con diligenza tutte le disposizioni e le ordinanze indicate dalle Autorità al fine di ridurre le possibilità di contagio. Alla pubblicazione di questo comunicato risulta un caso di positività in due degli stabilimenti del Gruppo, dove l'attività è stata sospesa per consentire le ulteriori operazioni di sanificazione e contact tracing prescritte», si aggiunge. Nel rispetto prioritario della tutela della salute, la società opererà per mantenere attiva, per quanto possibile, la continuità del ciclo produttivo. «In Cina, le sei sedi del Gruppo hanno ricevuto autorizzazione a riprendere le attività, e stanno operando alacremente per il ripristino della normalità», si conclude.

