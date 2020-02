Interruzione di pubblico servizio per la lite con l’autista del bus Il conducente costretto a fermarsi dopo un inseguimento, la condanna c’è anche per il solo turbamento delle regolarità del servizio di Patrizia Maciocchi

(ANSA)

1' di lettura

Rischia la condanna per minaccia e interruzione di pubblico l’automobilista che, per dar seguito ad una lite, insegue l’autista del bus costringendolo a fermarsi. La Cassazione, con la sentenza 7845, respinge il ricorso di un tenace attaccabrighe, classe ’69, che non accontentandosi del “solito” scambio verbale colorito con il conducente di un bus di linea, lo aveva seguito per due chilometri e mezzo.

La sentenza Visualizza

L’inseguimento e le minacce

E dopo averlo affiancato lo aveva pesantemente minacciato. Intimidazioni che avevano sortito il loro effetto spaventando l’autista, tanto da indurlo a chiamare la polizia ancora prima di arrivare al capolinea, dove poi si era fermato per 30 minuti in attesa delle forze dell’ordine. Senza successo il ricorrente prova a dire che lui non aveva interrotto il servizio né lo aveva ritardato. Anzi i giudici lo avevano condannato violando la Costituzione e, in particolare, l’articolo 25 che impone di determinare con esattezza le condotte punibili, cosa che non era avvenuta perché la ricostruzione dei fatti non era corretta.

L’ostacolo alla regolarità del servizio

Di diverso avviso la Cassazione che ritiene provato il turbamento alla regolarità del servizio e anche allo stato d’animo dei passeggeri, rimasti anche loro all’interno del mezzo in attesa della polizia. I giudici ricordano che la condanna per la violazione dell’articolo 340 del Codice penale, sull’interruzione del pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, scatta non solo per chi interrompe il servizio ma anche per chi ne turba la regolarità.