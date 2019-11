Interventi e acquisti a cavallo d’anno: che fare?

(© Zoonar/P.Himmelhuber)

Chi paga entro il 31 dicembre è sicuro di quanto potrà detrarre. Gli altri devono contare sulle annunciate proroghe dei bonus in scadenza nel 2019. Ma per capire come muoversi entro fine anno, bisogna calcolare anche le novità in arrivo. Visto che la conferma del bonus giardini non è ancora certa (ma probabile), ad esempio, entro fine dicembre si possono ancora realizzare (e pagare) dei mini-lavori: come l’installazione di alcune fioriere inamovibili, in muratura, sul terrazzo. Acquisti che, per semplicità , possono essere paragonati agli arredi, che dal 2020 saranno legati solo ai lavori di recupero edilizio eseguiti a partire dal 2019: chi ha fatto interventi edilizi nel 2018, e non ha ancora sfruttato per intero il bonus mobili, ha ancora un mese di tempo per completare gli acquisti. Altro discorso, invece, riguarda le facciate dei condomìni: il nuovo sconto del 2020 varrà anche per i lavori già in corso, sulle spese non ancora pagate nel 2019. Dunque, meglio non accelerare il rifacimento dell’intonaco o la tinteggiatura esterna, se l’anno prossimo si prospetta una detrazione del 90% (anziché del 50%).