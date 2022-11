Interventi estetici esenti da Iva con la prova dell’effetto terapeutico

Costituisce jus receptum il principio in base al quale, in tema di Iva, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per godere di un’esenzione, grava sul contribuente: se non viene fornita tale prova, i corrispettivi accertati devono ritenersi relativi a operazioni imponibili (Cassazione 25440/2018).

La Ctp Rimini ha ritenuto che i presupposti per l’esenzione non sussistessero sulla base di due valutazioni sul materiale probatorio:

la documentazione esibita dal contribuente (fatture, schede cliniche, eccetera) non consentiva di stabilire la finalità terapeutica dei trattamenti rispetto alle patologie diagnosticate, risultando piuttosto indicati la sola diagnosi generica (ipetricosi, perdita di volumi, eccetera) e i trattamenti effettuati;

la documentazione risultava incongruente e talvolta contraddittoria, tanto che, a fronte del medesimo trattamento, il soggetto passivo ora applicava l’esenzione, ora l’Iva, senza un apparente criterio.

La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione deve invece dimostrare le ragioni per le quali il trattamento si possa considerare terapeutico, perché è questo il punto nodale decisivo nell’assolvimento dell’onere probatorio.