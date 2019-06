Intervista a Schwarzman (Ceo Blackstone): «I tassi negativi si mangiano i risparmi» di Simone Filippetti

Quali armi restano alla Bce in uno scenario di turbolenza sui mercati

5' di lettura

Nel 1963 un adolescente americano, Stephen Schwarzman, visita Oxford e ne rimane affascinato. Mezzo secolo dopo, quel giovane è diventato l’imperatore della finanza mondiale: ha fondato Blackstone, il più grande fondo di investimento (con 500 miliardi di asset in gestione) ed è tornato a Oxford per regalare 150 milioni alla storica università inglese, nata nel Medioevo. È la più grande singola donazione all’ateneo dal Rinascimento.

Quando a Schwarzman hanno spiegato che il Regno Unito destina al mondo accademico 300 milioni l’anno in totale, e lui in un giorno, da solo, ha contribuito a metà budget annuale, non si è più stupito del perché la gente lo abbia fermato per strada per ringraziarlo. Nel suo Grand Tour inglese, il miliardario americano ha fatto tappa anche a Buckingham Palace, dove ha incontrato il Principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla. Oggi che il mantra della finanza sono i «capitali pazienti», come alternativa sana all’avidità che ha mandato il sistema in crisi, Schwarzman è sardonico: Blackstone è da sempre paziente, non ha bisogno di seguire le mode. I soldi dei clienti sono sacri. E i suoi clienti sono i fondi pensione, quelli che ogni mese pagano l’assegno a milioni di persone.

Suona paradossale per chi si porta dietro la nomea di «locuste», ma il finanziere rifiuta per la sua creatura la semplicistica e riduttiva definizione di private equity. E tanto più quella di «speculatori»: Blackstone è una società finanziaria globale, che controlla 95 aziende e dà lavoro, indirettamente, a 400mila persone. Questa è economia reale, non alchimia finanziaria. Per la prima volta uno dei più grandi investitori al mondo parla a un giornale italiano.

Stretta nella morsa del neo-colonialismo low cost della Cina e il neo-neo-protezionismo dell’America di Trump, l’Europa è il malato grave del mondo?

Non penso che si possa definirla così, ma mi interrogo spesso sull’Europa e sull’approccio degli europei. Vedo preoccupazione e pessimismo. C’è poca fiducia nelle prospettive economiche rispetto a qualsiasi altra area del mondo: gli Usa crescono del 3%, la Cina del 6%, l’Europa solo dell’1%. Ci sono timori fondati e questo porta gli investitori europei a stare fermi. Blackstone ha più fiducia degli altri, sembrerebbe, sull’Europa: abbiamo investito più di chiunque altro nel Vecchio Continente. Estendiamo risorse in asset dove gli altri oggi sono molto cauti.

Se l’Italia segue politiche troppo diverse da altri paesi, allora sarà meno attraente per i capitali globali

Un settore che intimorisce in Europa sono le banche, specie quelle italiane. Una su tutte, il caso Carige.

Alcune banche continuano ad avere problemi, non solo in Italia. Per la maggior parte i nostri fondi sono focalizzati nel comprare asset non finanziari. Dunque non siamo investitori attivi negli istituti di credito.