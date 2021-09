Intesa per aumentare l’offerta di sementi biologiche

Se il processo evolve, potrà essere applicato su scala più ampia e consentire un circolo virtuoso, che permetterà alle aziende sementiere di dedicare una parte del loro budget di ricerca e sviluppo alla costituzione di nuove varietà appositamente selezionate per essere coltivate in ambiente bio.Trend e obiettivi posti dal Green Deal si scontrano però con la scadenza del 2036, quando non sarà più possibile fare ricorso al sistema delle autorizzazioni in deroga previsto dalle norme Ue per l'impiego di sementi convenzionali anche nell'agricoltura bio.

Un “processo di dismissione” già in atto con la fuoriuscita già avvenuta di due specie (erba medica e trifoglio alessandrino) e il rischio concreto nel 2022 per altre quindici varietà tra cui orzo, frumento duro e tenero, farro, avena, lenticchia, fava. Al momento la Banca dati sementi - il sistema informatico del Sib (Sistema informativo biologico) che contiene l’elenco delle specie e delle varietà di sementi bio disponibili sul mercato nazionale e dei relativi fornitori - contiene 878 varietà.

«Se opportunamente revisionato – dicono da Anabio - potrebbe diventare lo strumento di gestione per la moltiplicazione vegetativa con metodo biologico». A inquadrare la portata della sfida è il presidente nazionale di Anabio, Federico Marchini: «Una delle più importanti anche a tutela della biodiversità e, quindi, della salute della terra».