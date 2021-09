Intesa convoca i soci: sul tavolo 1,9 miliardi di dividendi sul 2020

1' di lettura

Intesa Sanpaolo rompe gli indugi e si prepara a distribuire ai soci quanto promesso nei mesi scorsi, congelato dal Covid. L’istituto guidato da Carlo Messina ha convocato per il 14 ottobre l’assemblea straordinaria dei soci che dovrà autorizzare una cedola extra da 1,9 miliardi sul 2020: il 30 settembre, infatti, cadrà il tetto Bce imposto all’inizio della pandemia. Per i soci si tratta di 9,96 centesimi per azione ordinaria, liquidati il 18 ottobre.

Entro fine anno si aggiungerà una parte di quel 70% dell’utile netto che l'istituto si propone di erogare in dividendi cash a valere sui risultati del 2021. Si tratta di altri 7,21 centesimi di euro per azione, un acconto che sarà deliberato il 3 novembre in occasione dei conti del terzo trimestre con stacco in agenda per il 22 novembre. In totale, fanno altri 1,4 miliardi: in autunno per i soci del gruppo sono così previsti 3,3 miliardi cash.

Loading...