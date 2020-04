Intesa dice sì all’aumento per l’Ops su Ubi. Messina: «Avanti nel deal anche con il 50% dei voti» Per il ceo il deal «andrà avanti anche in presenza di adesioni al 50% più una azione del capitale» dell'ex popolare «e genererà un leader a livello continentale» di Luca Davi

(EPA)

2' di lettura

Intesa Sanpaolo dice sì all’aumento di capitale per acquistare Ubi, nel quadro di un'Ops che prenderà forma anche con il 50% dei voti più uno del capitale dell'ex popolare e che darà origine a un gruppo, nelle intenzioni del ceo di Intesa Carlo Messina, in grado di generare 13,5 miliardi di dividendi nei prossimi cinque anni.

L'assemblea degli azionisti, appena conclusasi a porte chiuse a Torino, ha infatti approvato l'emissione di 1,94 miliardi di nuove azioni a servizio dell'Offerta pubblica di scambio tra le azioni Intesa e quelle dell'ex popolare, nella misura di 17 azioni del nuovo gruppo ogni 10 azioni di Ubi.

Il via libera all'aumento dal valore di 1,011 miliardi di euro, oltre sovraprezzo, è arrivato in maniera plebiscitaria: ha votato favorevolmente il 98,04% del capitale presente all'assemblea, a sua volta pari al 52% del capitale complessivo. L'assemblea ha anche approvato, oltre al bilancio 2019 che ha visto un utile di 4,18 miliardi, il congelamento fino a ottobre del dividendo da 0,19 euro ad azione e il conferimento a riserve.

«Grazie al sostegno dei nostri azionisti proseguiamo con maggior convinzione nell'offerta di scambio promossa nei confronti di Ubi», dice il ceo Carlo Messina in una nota. Per il banchiere, nel contesto generato dall'epidemia da Covid19, l'operazione acquisisce «maggiore valenza strategica» e per Ubi «una prospettiva ancor più rilevante: elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei crediti deteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora ulteriore valore».

Per Messina il deal «andrà avanti anche in presenza di adesioni al 50% più una azione del capitale» dell'ex popolare. E genererà un «leader a livello continentale», che sarà in grado di creare «ulteriori benefici per tutti gli stakeholder e per i territori».