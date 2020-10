Intesa e Bper, quando il nucleo stabile di azionisti (con regista) è meglio delle public company La crescita dimensionale delle due banche è avvenuta anche grazie al sostegno dei soci forti (Fondazioni e Unipol). Attese le contromosse delle public company UniCredit e BancoBpm. Ma nella recente storia bancaria i nuclei stabili di azionisti hanno funzionato solo quando c’era un «primum inter pares» di Alessandro Graziani

Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana

Le uniche banche a realizzare in Italia progetti di crescita dimensionale nel 2020 sono per ora Intesa Sanpaolo e Bper che, insieme, stanno completando il break up di Ubi Banca, ormai ex quarto gruppo bancario del Paese.

Intesa Sanpaolo e Bper hanno origini e storie diverse, ma hanno una caratteristica comune che le differenzia dai (pochi, ormai) competitor sul mercato italiano: un nucleo stabile di azionisti che supporta le strategie di crescita del management e che se e quando serve serve è pronto...