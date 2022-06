Intesa e Sace, con le Pmi per l’energia pulita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Intesa Sanpaolo e Sace mettono in campo 10 miliardi di euro per favorire l’indipendenza energetica delle imprese, in particolare le medie e piccole. L’iniziativa arriva in una fase in cui diventa sempre più urgente diversificare le fonti di energia e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Intesa Sanpaolo e Sace prevedono una serie di linee di intervento in favore delle imprese orientate alla produzione di energia rinnovabile, all’efficienza energetica e alla circular economy. L’obiettivo è quello di sostenere le Pmi in un percorso di autoproduzione energetica, oltre a cogliere le opportunità previste dagli interventi governativi, con specifico riguardo al fotovoltaico, promuovendo la produzione di energia rinnovabile e l’incremento dell’efficientamento energetico del Paese. L’impegno congiunto di Intesa Sanpaolo e Sace rientra nel quadro delle iniziative a supporto del Pnrr e si focalizza su uno dei pilastri del programma di interventi Motore Italia, lanciato un anno fa dalla banca per sostenere le Pmi. I finanziamenti messi a disposizione consentiranno di accelerare la transizione energetica e generare un impatto economico diretto sulle imprese. La complessità dello scenario attuale ha «evidenziato i rischi della dipendenza dalle fonti di energia tradizionale e la necessità di una diversificazione», afferma Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. «Abbiamo messo a punto - aggiunge - un’ulteriore azione concreta per accelerare la transizione del nostro tessuto produttivo». Le energie rinnovabili, secondo una ricerca della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e Prometeia, sono cruciali per la diversificazione delle fonti energetiche, alla luce della guerra in Ucraina da parte della Russia. Investire nelle energie rinnovabili consentirebbe un risparmio sulla bolletta energetica delle Piccole e medie imprese stimato tra il 30% e il 50% sulla base dei costi dell’energia registrati nei primi mesi del 2022.