Intesa, le Fondazioni riconfermano Messina e Gros-Pietro al vertice

I principali soci di Intesa Sanpaolo scelgono la via della continuità piena per i futuri assetti di vertice della prima banca italiana. E rafforzano così il ticket formato dal ceo Carlo Messina e dal presidente, Gian Maria Gros-Pietro. In vista del rinnovo del board che sarà deciso dall’assemblea convocata per il prossimo 29 aprile, le cinque grandi Fondazioni azioniste della banca (Compagnia Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparo, Fondazione Cr Firenze e Carisbo) riunite in un patto di...