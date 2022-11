Intesa tra Gesac e Dac per il nuovo velivolo elettrico urbano

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per ora si tratta del prototipo, ma è già un importante traguardo. Sarà realizzato e sperimentato in Campania il velivolo leggero di nuova generazione, ad alimentazione elettrica e ad atterraggio e decollo verticale (eVTOL): potrà essere utilizzato per il trasporto di beni e persone. A questo scopo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra GESAC, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, e il Distretto Aerospaziale della Campania.

Si tratta di un accordo per fare in modo che i test sperimentali di un prototipo di veicolo elettrico di nuova generazione, ad atterraggio e decollo verticale, si possano effettuare nell'aeroporto in costruzione a Salerno, allo scopo di alleggerire il trasporto di beni e persone nelle zone urbane e periurbane.

GESAC fornirà il supporto necessario per l'introduzione del nuovo tipo di mobilità, affrontando le tematiche relative alle autorizzazioni e regolamentazione del servizio, modalità di condotta del volo, valutazione della domanda su specifiche direttrici di traffico come la Salerno-Capri. Al Dac, il compito di coordinare la ricerca e la realizzazione del prototipo. Il Dac mette dunque a disposizione il know how di un gruppo di aziende per il realizzare il progetto DIVA ((DIstruptive Vertical high density thrust HDT Autoplane), vale a dire la costruzione di un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, di 4 posti, capace di volare a una velocità massima di 100 km orari e ad un'altezza massima di 500 metri.

Dalla Regione Campania 1,7 milioni

Il Dac ha vinto un bando competitivo della Regione Campania dal valore di 1 milione e 700mila euro, le aziende concorrono per il 30 per cento circa con loro risorse. E non è un elicottero perché privo di eliche esposte e pertanto più sicuro all'interno di centri abitati. E' provvisto si rotori interni e quindi, non avendo eliche esterne, è più sicuro e meno impattante sotto il profilo acustico. La sua elevata densità di spinta non necessita di effetto suolo come gli hovercraft. In sostanza si tratterà di un “autoplano” con un corpo motore di diametro relativamente piccolo e quindi perfettamente integratoall'interno di una tipica carrozzeria automobilistica.

Capodichino ritorna a 11milioni di viaggiatori

La presentazione del progetto è stata anche occasione per presentare nuovi dati sul traffico passeggeri dell’aeroporto di Napoli. Capodichino infatti chiuderà il 2022 con un traffico di circa 11 milioni di passeggeri che riporta lo scalo partenopeo ai valori del 2019. Ne ha parlato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac. «Un risultato non scontato – ha sottolineato Barbieri – con cui chiuderemo un anno brillante dal punto di vista della crescita, con 106 destinazioni di cui 92 internazionali, e svolgiamo, come evidenzia il rapporto di Bankitalia sull’economia campana, un ruolo importante nella crescita economica regionale». Barbieri ha anche anticipato che dal 2023 saranno attivate nuove rotte di decollo e di atterraggio che consentiranno 4 minuti di risparmio di volo sulla città e sulle zone abitate con meno 11 tonnellate di CO2 e 50 ore di volo in meno. L’aeroporto di Capodichino sta realizzando «consistenti investimenti» nel green e nella sostenibilità. «La realizzazione di un impianto fotovoltaico – ha evidenziato Barbieri – ci darà un’importante autonomia energetica. Inoltre attraverso la piantumazione di migliaia di alberi, nelle zone limitrofe allo scalo, daremo un contributo alla sostenibilità così come attraverso l’elettrificazione di tutti i veicoli che si muovo in aeroporto».