Intesa Giappone-Usa, riorganizzate le forze statunitensi in terra nipponica

«Cooperazione con funzione di deterrenza»

La cooperazione e rinnovata presenza statunitense in Giappone, ha precisato il comunicato finale, avranno una funzione di maggior deterrenza degli accresciuti rischi. In questo quadro, saranno anche condotte assieme manovre militari nelle isole del sudovest, considerate più vulnerabili e nel mirino di Pechino. Nuove operazioni sotto l'egida Usa riguarderanno la raccolta di informazioni di intelligence, di sorveglianza e ricognizione e le capacità di trasporto e intervento delle forze dispiegate.

L'amministrazione Biden appoggia infine gli sforzi giapponesi di dotarsi di propri sistemi di rapida risposta a possibili attacchi, pilastro di una inedita escalation della spesa di difesa di Tokio. Viene tenuta a battesimo, per il futuro, una collaborazione in aree di ricerca quali materiali d'avanguardia e test per armi ipersoniche e per lo sviluppo di futuri intercettori.

Washington e Tokio hanno poi in programma nuove esercitazioni assieme alla Corea del Sud, focalizzate su difesa missilistica, navale e sottomarina in risposta ai pericoli presentati dalla Corea del Nord. Gli Stati Uniti nel Pacifico dal 2021 hanno anche in atto l'alleanza militare Aukus, con Gran Bretagna e Australia, destinata a fornire sottomarini a propulsione nucleare a Canberra.