Intesa Governo-Sicilia: rientro dal disavanzo in 10 anni Il sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa: la responsabilità nella gestione dei bilanci regionali non deve ricadere sui lavoratori e sugli enti locali di Andrea Marini

Palazzo D'Orleans sede del governo regionale

1' di lettura

«È stato trovato l’accordo: le soluzioni normative individuate saranno utili alla Regione Sicilia per ripianare il disavanzo di amministrazione, e le quote di disavanzo non recuperate, in un periodo di 10 anni». Così il Sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa a proposito del provvedimento all'ordine del giorno del consiglio dei ministri. Anche se i renziani di Italia Viva frenano

Non devono pagare i lavoratori siciliani

«Non ritengo sia un ragionamento di buon senso quello di pensare che tutti i problemi strutturali della Regione Siciliana, quali la responsabilità nella gestione dei bilanci regionali, debbano alla fine ricadere sui lavoratori e sugli enti locali, che ne pagherebbero le conseguenze», sottolinea Villarosa che ringrazia il ministro Francesco Boccia per la disponibilità.

Ma Italia Viva frena

«Intesa ci può essere se accanto alla loro richiesta dei dieci anni c'è anche un piano serio di riforme strutturali» fanno però sapere fonti di Italia viva, a ridosso dell'inizio del Consiglio dei ministri che deve esaminare un decreto per il risanamento del bilancio della Regione Sicilia.