Intesa investe 155 milioni nel salario incentivante: premio aumentato del 12%

Per i lavoratori del gruppo Intesa Sanpaolo arriva l’aumento sul premio di risultato. Dopo l’accordo su flessibilità, smart working e settimana corta, la banca ha infatti raggiunto un nuovo accordo con i sindacati sul premio con cui punterà 155 milioni di euro sul salario incentivante. L’importo riconosciuto ai lavoratori andrà da un minimo di 1.020 euro, con un aumento di oltre il 25% rispetto al 2022, fino a un importo base massimo di 2.750 euro. A questi importi vanno poi aggiunte le “premialità aggiuntive”, ovvero un premio variabile che viene definito sulla base dei risultati raggiunti.

Le risorse che la banca destinerà al Premio variabile di risultato, il cosiddetto Bonus Pool, salgono a 130 milioni d euro, con un aumento rispetto allo scorso anno del 12%. A questi si aggiungono ulteriori 25 milioni di euro che arrivano dall’incorporazione sperimentale nel sistema premiante del Set, un precedente incentivo, che finora non era stato oggetto di contrattazione. In totale si raggiunge così la soglia di 155 milioni di euro.

Nell’impianto del premio condiviso dall’azienda e dai sindacati viene confermata la struttura che prevede un premio di base differenziato per figura professionale e diversi livelli di “premialità aggiuntive”, un sistema che si distingue per il tentativo di rendere più trasparente il meccanismo di calcolo dei risultati raggiunti, rendendo più intelligibili e verificabili i dati in base ai quali vengono determinate le soglie di erogazione.