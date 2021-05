Intesa, per l’ex grattacielo di Ubi il piano di farne la sede del private

2' di lettura

L’affinamento è ancora in corso e il progetto prenderà forma realisticamente nel 2022. Tutto però sembra oramai deciso per il trasloco della divisione Private di Intesa Sanpaolo nella torre Gioia22, il grattacielo sviluppato a Milano in zona Porta Nuova e acquistato da Ubi Banca proprio come ultimo atto prima di finire nelle braccia di Intesa Sanpaolo.

L’idea che si è fatta oramai strada ai piani alti di Ca’ de Sass, a quanto risulta a Il Sole 24 Ore, è infatti di trasferire l’intera divisione Fideuram...