Intesa, l’utile a 3,3 miliardi. Confermato l’obiettivo di 6,5 miliardi per il 2025

Intesa Sanpaolo chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto pari a 4,37 miliardi di euro escludendo le rettifiche di valore per Russia e Ucraina (+9% rispetto a 4,01 miliardi dei primi nove mesi del 2021): pertanto, l’utile netto contabile è pari a 3,28 miliardi di euro. Il risultato è pienamente in linea con l’obiettivo del Piano di Impresa 2022-2025 di oltre 5 miliardi per l’anno in corso. Confermati tutti i target pluriennali, compreso l’utile di 6,5 miliardi atteso per il bilancio 2025.

«I risultati dei primi nove mesi del 2022 confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di generare una solida redditività e di creare valore per tutti gli stakeholder anche in contesti complessi grazie al modello di business ben diversificato e resiliente, con un utile netto trainato dagli interessi netti che ha raggiunto 4,4 miliardi di euro escludendo il de-risking riguardante la Russia», si legge nella nota diffusa dal gruppo.

In particolare, nel terzo trimestre 2022 è stata ridotta di circa il 65% (circa 2,3 miliardi di euro)l'esposizione verso la Russia, scesa allo 0,3% dei crediti a clientela complessivi del Gruppo.