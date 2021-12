Intesa Melià Andidero per un polo alberghiero di lusso a Polignano (Puglia)

I punti chiave Nuovi progetti

Obiettivo Puglia

La strategia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La crisi da Covid non ferma gli investimenti. In questi giorni è stata siglata l’intesa di management tra il gruppo spagnolo Melià (il cui controllo fa capo alla famiglia Escarrer) e il gruppo barese Andidero. L’accordo, assistito dalla Pkf hotelexperts di Milano, costituisce un passaggio chiave per la realizzazione di un nuovo polo turistico di lusso in Puglia, lungo la costa a nord di Polignano a Mare (Bari). Per il completamento dell’operazione sono ora in corso colloqui con investitori e sviluppatori in ambito real estate e immobiliare turistico.

Il progetto ha un valore stimato in circa 80 milioni di euro. Il punto chiave sarà un hotel a 5 stelle con 266 camere e 110 suite, lato nord di quello che si è qualificato come uno dei poli del lusso dell’offerta italiana, considerando l’area tra Ostuni, Fasano, Monopoli, Polignano e Valle d’Itria, nella quale hanno investito finora brand internazionali del calibro di Rocco Forte, Four Seasons, Belmond (Mandarin Oriental sta valutando opzioni), investitori come lo svizzero De Picciotto, accanto al raggruppamento Borgo Egnazia-San Domenico della famiglia Melpignano.

Loading...

Con l’arrivo del gruppo Melià - circa 400 hotel di fascia alta nel mondo - si profila un ulteriore salto di qualità del territorio. «Contiamo di aprire i cantieri nel terzo trimestre del 2022» commenta Vittorio Andidero, alla guida di un gruppo finanziario immobiliare che è stato capofila storico del turismo in Puglia, con particolare riguardo per Salento e Valle d’Itria, accanto a Bari. «Con Regione ed enti locali c’è un’ottima collaborazione - aggiunge - ed entro il 2024 dovremmo aver completato tutto l’investimento, che valorizzerà una vasta area che ha importanti potenzialità».

Il progetto interessa un’area di circa 1,2 milioni di metri quadrati ed oltre all’area destinata alle attività ricettive è prevista la valorizzazione di un parco agricolo sul mare con il recupero delle strutture storiche a trullo oggi esistenti e la realizzazione di beach club. Ci sarà poi un’area più specificamente agricola ed è previsto anche lo sviluppo di attività formative per il turismo.