Intesa sulla Pac: 50 miliardi per l’Italia. Aiuti ambientali ridotti al 25%

Per l’Italia l’accordo vale circa 34 miliardi fino al 2027, che salgono a 50 considerando anche il cofinanziamento nazionale dei fondi per lo sviluppo rurale. Complessivamente il 15% in meno in termini reali rispetto alla passata programmazione secondo le stime di Confagricoltura, a fronte di un taglio medio Ue del 10 per cento. Ora la sfida sarà definire entro l’anno il Piano strategico nazionale, in accordo con le regioni, per l’attuazione della riforma.

L’accordo arriverà sul tavolo dei ministri Ue lunedì e dovrà essere poi approvato definitivamente dalla plenaria del Parlamento europeo. Per il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti «la riforma è stata migliorata ma non possiamo dirci soddisfatti dell’accordo raggiunto». In particolare, aggiunge, «dalla lettura dei testi ci sembra che non sia stato assolutamente centrato l’obiettivo della semplificazione amministrativa da tutti auspicato».

Gli ecoschemi, sottolinea il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, «dovranno essere tradotti in misure semplici ed efficaci in termini di innovazione per consentire agli agricoltori di continuare nel percorso di sostenibilità già iniziato».

Per il presidente della Cia Dino Scanavino l’accordo va nella giusta direzione ma ora «non è più rinviabile la definizione del Piano strategico nazionale che permetta agli agricoltori italiani di essere all’altezza del cambiamento che gli si richiede».