Intesa prepara la doppia cedola: 694 milioni subito, il resto in autunno Dopo i dividendi ordinari l'ipotesi di una extra cedola nel quarto trimestre compreso un acconto sul 2021

Dopo i dividendi ordinari l’ipotesi di una extra cedola nel quarto trimestre compreso un acconto sul 2021

Si chiude con 3,08 miliardi di utile il bilancio 2020 di Intesa Sanpaolo, una tornata molto articolata vista l’integrazione di Ubi effettuata nell’ultima parte dell’anno. E’ così che nel quarto trimestre l l’ultima riga del bilancio vede un rosso di 3,01 miliardi, di cui 902 attribuibili al gruppo senza Ubi, che ha contabilizzato rettifiche di valore dell'avviamento e delle altre attività intangibili (al netto delle imposte) per 912 milioni, dovute all'azzeramento dell'avviamento della Divisione Banca dei Territori, anche connesso all'aumento del valore contabile della Divisione conseguente all'integrazione di Ubi Banca.

Novità per gli azionisti: in arrivo una doppia cedola

La novità principale annunciata oggi consiste nei piani di doppia cedola per il 2021.

Considerati i tetti imposti dalla Bce, dopo l'azzeramento del 2019 sul bilancio del 2020, verrà proposto in assemblea ad aprile un primo dividendo cash da 694 milioni, quindi dopo il 30 settembre 2021, termine della raccomandazione Bce sui dividendi, la banca prevede di approvare, in caso di ok della Vigilanza, «a valere sui risultati del 2020», una seconda distribuzione cash da riserve, «possibilmente entro la fine del 2021». Sommata ai 694 milioni che pagherà in maggio, punta a portare «al pagamento di un ammontare complessivo corrispondente a un payout ratio pari al 75% dei 3,5 miliardi di utile netto rettificato» 2020.

L'istituto, inoltre, vuole effettuare, «a valere sui risultati del 2021, il pagamento di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell'utile netto, da distribuire in parte come acconto nell'anno in corso». Dunque se tutto va come deve andare, nel quarto trimestre 2021 i soci di Intesa riceveranno una seconda cedola cash composta dal saldo 2020 e dall’acconto 2021.