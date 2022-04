Intesa tra Regione Toscana e gli svedesi di Erqole per investire sull’Argentario

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il via libera urbanistico ancora non c’è, ma la Regione Toscana ha “benedetto” pubblicamente, il 13 aprile, il progetto ricettivo-turistico dell’imprenditore-finanziere svedese Conni Jonsson, proprietario di alberghi e ristoranti in patria e presidente del fondo d’investimento Eqt Partners, da realizzare sul promontorio dell’Argentario, in Toscana.

Jonsson ha comprato da tempo l’ex fabbrica di sardine Cirio sul golfo di Porto Ercole, dismessa da quasi 40 anni, per trasformarla in un hotel cinque stelle con una cinquantina di camere vista mare, centro benessere e banchina per l’attracco delle barche. L’investimento si aggira sui 30 milioni di euro.

L’operazione

L’operazione, realizzata attraverso la società Erqole controllata dalla svedese Qarlbo AB, prevede la demolizione dell’edificio e la ricostruzione seguendo la sagoma della vecchia fabbrica, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Il progetto, modificato più volte a seguito delle osservazioni della Soprintendenza, non ha ancora avuto il disco verde che decreta la conformità al Piano paesaggistico. Nell’attesa di far partire i lavori all’ex Cirio, Jonsson ha comprato uno storico albergo di Porto Ercole, il Don Pedro con 60 camere, che sta ristrutturando per trasformarlo in quattro stelle con un nuovo nome, “La Roqqa”.

L’investimento in questo caso si avvicina agli 8 milioni e l’hotel sarà pronto per l’estate 2023.

L’intesa con la Regione

La Regione Toscana ha garantito assistenza e accompagnamento, attraverso l’ufficio Invest in Tuscany, agli investimenti di Jonsson: il protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta regionale nella primavera 2021, è stato firmato il 13 aprile 2022 dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dal sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, e da Conni Jonsson.

«Con questo progetto – afferma l’imprenditore – ci auguriamo di poter contribuire a restituire a Porto Ercole anche solo una parte della bellezza che questi luoghi ci hanno regalato in tutti questi anni, da quando con la mia famiglia scegliemmo per la prima volta la Toscana come meta di vacanza».

Da allora Jonsson si è innamorato dell’Argentario, dove ha comprato anche una villa per le vacanze. Per l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras, «il progetto di Erqole tiene insieme i principali obiettivi che noi stessi ci siamo prefissi: sostenibilità, attraverso la riqualificazione di una struttura esistente e inutilizzata, e crescita, con la realizzazione di una nuova struttura ricettiva che creerà posti di lavoro e rafforzerà l’offerta turistica dell’Argentario e, più in generale, della Toscana inserendosi nei canali del turismo di alta gamma».