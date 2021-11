Intesa Sanpaolo, 4 miliardi di utile nei primi nove mesi dell'anno

«Mps? Se mancano le condizioni, il negoziato va interrotto»

Messina è poi intervenuto anche sul tema Mps, dopo il fallito negoziato tra UniCredit e il Mef relativo alla possibile cessione della banca senese. «L’integrazione con un’altra banca come Unicredit avrebbe potuto essere una buona soluzione, ma in un negoziato bisogna mantenere la priorità della creazione di valore per gli azionisti. E se questo non può essere garantito, il negoziato va interrotto», ha detto. In ogni caso Messina non vede rischi per il futuro. «Oggi in Italia abbiamo un settore bancario solido e non vedo debolezze nel Paese. Non sono affatto preoccupato». «Ci sono due situazioni che sono osservate: Carige e Mps. Ma sostanzialmente Monte dei Paschi di Siena appartiene al governo italiano e non può quindi essere considerata come un rischio sistemico, considerando il chiaro percorso di crescita del Paese e il rimbalzo significativo della profittabilità che possono avere banche come Mps»

Payout ratio pari al 70% dell’utile netto

Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet1 al netto dei dividendi maturati si attesta al 14,3% in base ai criteri transitori in vigore nel 2021 (il dato pro forma a regime è al 15,1%). Per quanto riguarda la politica dei dividendi del gruppo, a valere sui risultati del 2021 si prevede, in linea con il Piano di impresa 2018-2021, la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto, in merito alla quale il consiglio di amministrazione oggi ha deliberato un acconto pari a 1,4 miliardi di euro, pari a 0,0721 euro per azione, che sarà pagato il 24 novembre, con stacco cedola il 22.