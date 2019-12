Intesa Sanpaolo apre la quarta Galleria d’Italia a Torino Palazzo Turinetti in piazza San Carlo, sede legale dell’istituto, verrà trasformato in un museo focalizzato sulla fotografia. Prevista l’apertura nel 2022. La banca amplia così le sue sedi espositive presenti già a Milano, Napoli e Vicenza di Marilena Pirrelli

Palazzo Turinetti a Torino, storico edificio e sede legale di Intesa

E quattro: Palazzo Turinetti, storico edificio e sede legale di Intesa Sanpaolo ospiterà il nuovo museo delle Gallerie d'Italia – Piazza San Carlo a Torino. Si allarga così la rete delle sedi espositive della banca, già presente a Milano, Napoli e Vicenza. Il progetto delle Gallerie d'Italia in Piazza San Carlo sarà illustrato il 14 gennaio dal presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, dal presidente Gian Maria Gros-Pietro e da Carlo Messina, consigliere delegato e ceo, alla presenza della sindaca di Torino Chiara Appendino, del presidente della Regione Piemonte

Alberto Cirio.

Il nuovo museo

Il progetto architettonico, firmato da Michele De Lucchi, prevede

una destinazione di 6.000 metri quadri complessivi, di cui 3.000 riservati alle attività espositive. Il cantiere sarà avviato nei prossimi mesi e avrà una durata di un paio di anni. Il nuovo museo sarà dedicato principalmente alla fotografia e alla video arte mettendo così a fuoco i temi cruciali della storia e della contemporaneità. La prima esposizione vedrà una selezione di opere dalle collezioni della banca, tra cui l'Archivio Publifoto, costituito da circa 7 milioni di scatti fotografici su eventi, personalità, luoghi realizzati dall'inizio degli anni Trenta agli anni Novanta del ‘900 e acquisito di recente da Intesa Sanpaolo. A questo si aggiungerà un'attività di mostre temporanee di grandi fotografi di respiro internazionale in sinergia con le istituzioni culturali italiane e straniere, in primis quelle torinesi come Camera – Centro Italiano per la fotografia di cui Intesa Sanpaolo è socio fondatore, il mese del Contemporaneo a novembre e i molti eventi che la banca sostiene in città.

Il progetto

L'identità della nuova sede museale sarà quella di costituire un ponte tra passato e futuro. Per Intesa Sanpaolo questa vocazione supera sia il tradizionale mecenatismo filantropico, sia lo strumento delle sponsorizzazioni per giocare un ruolo di promozione di valori caratterizzato da aspetti di originalità, professionalità, responsabilità paragonabili a quelli dimostrati nell'attività propriamente bancaria.

In questo quadro si inserisce l'apertura del museo di Torino con un progetto permanente di offerta culturale nel cuore di una città con cui Intesa Sanpaolo ha un legame preferenziale affidato alle radici storiche e alle attività presenti, a cominciare dal grattacielo di corso Inghilterra. Sin dalla prima presentazione del Progetto Cultura nel 2011, il presidente Giovanni Bazoli includeva Torino tra i luoghi di riferimento delle Gallerie d'Italia, in un ideale Grand Tour che collegava diverse città italiane.

L’attività delle Gallerie d’Italia

La rete delle Gallerie d'Italia si sviluppa in ambiti locali ma con un evidente significato nazionale. Gli ambienti ‘bancari' vengono portati a nuova vita ospitando raccolte permanenti, mostre temporanee, eventi culturali. In questa prospettiva, l'apertura degli archivi fotografici potrà raccontare e approfondire storie inedite della città e del Paese. Il museo torinese beneficerà dell'esperienza acquisita da Intesa Sanpaolo con i musei dove la banca espone il proprio ampio patrimonio artistico, che, con 30mila opere da reperti archeologici all'arte contemporanea, si distingue per ricchezza e varietà. Nel 2019 le tre sedi di Milano, Napoli e Vicenza hanno accolto complessivamente oltre 500 mila visitatori, con un'attività didattica che ha interessato 84 mila bambini e ragazzi e numerose iniziative per i pubblici speciali (persone con disabilità, che vivono in contesti difficili, comunità straniere). Le Gallerie d'Italia si sono accreditate negli anni come interlocutore affidabile presso i principali musei nazionali e internazionali tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, l'Ermitage di San Pietroburgo, la National Gallery di Londra. Oltre 200 opere della collezione sono state concesse in prestito nel 2019 in Italia e all'estero.

Palazzo Turinetti di Pertengo

Fatto edificare dal Marchese Giorgio Turinetti di Priero, banchiere di Corte e presidente delle Finanze del Ducato di Savoia presenta un porticato, al suo interno è ricco di stucchi, decori ed arredi pregiati. Dal 1963 ha ospitato la Direzione dell'Istituto Sanpaolo di Torino, oggi è la sede sociale del Gruppo Intesa Sanpaolo.