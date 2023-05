Intesa Sanpaolo batte le stime e rialza i target 2023

Il risultato dell’attività assicurativa ammonta a 397 milioni di euro, rispetto ai 392 milioni del primo trimestre 2022. I proventi operativi netti sono pari a 6.057 milioni di euro, in aumento dell’ 11,9% rispetto ai 5.411 milioni del primo trimestre 2022. I costi operativi del primo trimestre 2023 aumentano dello 0,5% rispetto ai 2.524 milioni del corrispondente trimestre 2022, a seguito di un aumento dell’ 1,6% per le spese amministrative e del 5,7% per gli ammortamenti e di una diminuzione dell’ 1% per le spese del personale.

«E’ in discussione l’ipotesi di un aumento della tassazione sull’utile delle banche, in considerazione dei ricavi da margini di interesse in crescita, nell’attuale situazione di incremento dei tassi da parte della Bce. Osserveremo con rispetto ogni decisione presa dal governo». Così Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo . «Allo stesso tempo - aggiunge - auspichiamo che questi prelievi aggiuntivi, nel caso in cui nuove norme fiscali trovassero applicazione, vengano utilizzati per far fronte alla maggiore emergenza sociale del paese, quella della crescita delle disuguaglianze, adottando misure per chi si trova in maggiore difficoltà».

La remunerazione ai soci

«Quest'anno potremo distribuire ai nostri azionisti 5,8 miliardi considerati: il dividendo di maggio, la seconda tranche del buy back, e l'acconto dividendo di novembre» ha dichiarato Messina. «Si tratta di risorse importanti, non solo per i nostri azionisti ma per l'economia del Paese - ha aggiunto -. Grazie alla prospettiva di una maggiore redditività, accelereremo ulteriormente i progetti a favore di chi si trova in situazioni di particolare disagio sociale».

