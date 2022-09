Intesa Sanpaolo, Carlo Messina è il miglior Ceo fra le banche d’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il quinto anno consecutivo Carlo Messina - Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo - è il miglior Chief Executive Officer nell’ambito del settore bancario europeo. A decretarlo è stato il sondaggio effettuato dalla società di ricerca specializzata Institutional Investor tra circa 1.400 investitori istituzionali e analisti finanziari, che per il 2022 ha anche confermato l’istituto di Ca’ de Sass come primo nel Continente per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti Esg.

Non si tratta dell’unico riconoscimento per i dirigenti del gruppo: Stefano Del Punta è risultato miglior Chief Financial Officer per il sesto anno; il team di Investor Relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è il migliore per il quinto anno e Marco Delfrate guida la classifica dedicata agli Investor Relations Professionals sempre per il quinto anno.

«I prestigiosi riconoscimenti ricevuti anche quest’anno - ha commentato Messina - riflettono il continuo impegno nel migliorare, anche in condizioni del tutto nuove, la qualità della nostra relazione con il mercato e la nostra sensibilità verso le tematiche Esg». Durante la cerimonia degli Europe & Emerging EMEA Equities Awards, tenutasi a Londra lo scorso 7 settembre, Intesa Sanpaolo ha ricevuto il primo premio nelle categorie:

Grand Prix - Best Overall Company in Investor Relations e Best Company in Investor Relations - Financial Institutions.

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è inoltre classificato al primo posto tra quelli delle banche europee nella relativa graduatoria, introdotta per la prima volta quest'anno. «Siamo particolarmente orgogliosi - ha proseguito Messina - nel vedere confermato l'apprezzamento degli investitori nell'anno di presentazione del nostro Piano di Impresa 2022-2025, un apprezzamento rivolto ai progetti industriali della Banca unitamente alla nostra capacità di raggiungere obiettivi significativi in un contesto molto sfidante».