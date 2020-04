Intesa Sanpaolo, concesse moratorie per 15 miliardi di euro L’istituto dichiara di avero messo in lavorazione già 130mila richieste di sospensione per finanziamenti, mutui o prestiti personali - A breve al via la liquidità sotto la soglia dei 25mila euro di Matteo Meneghello

Intesa Sanpaolo ha già concesso circa 130mila richieste di sospensione, per un totale di finanziamenti residui che supera i 15 miliardi di euro. Fonti della banca confermano che, ad oggi, il gruppo ha «raccolto e messo in lavorazione in poco più di un mese le molte richieste di sospensione di finanziamenti, mutui o prestiti personali pervenute soprattutto attraverso la modalità di sospensione a distanza, attivata da Intesa Sanpaolo già a metà marzo». Da qualche giorno, inoltre, la modalità a distanza è stata estesa anche al web, che si aggiunge a telefono e mail, «con una modulistica scaricabile direttamente dal sito di Intesa Sanpaolo». Il processo consente di sospendere le rate dei finanziamenti per la sola quota capitale o per l’intera rata, per un intervallo che può andare da 3 a 9 mesi in funzione della durata dell’emergenza.

L’istituto ha anche attivato via web la possibilità di «chiedere l’anticipazione sociale per la Cig dedicata all’emergenza Covid-19, per tutti i clienti che hanno la domiciliazione dello stipendio». Questa modalità «non richiede il passaggio in filiale, ha zero spese e zero tasso di interesse». In soli due giorni «sono già 1.700 le richieste arrivate». A breve, già dall’inizio della settimana prossima, l’istituto dovrebbe essere in grado di accogliere le domande per erogare i finanziamenti sotto i 25mila euro, con garanzia statale.

Intanto ieri il segretario della Fabi, Lando Sileoni, è andato all’attacco sul tema. «A poche ore dall'avvio dei nuovi finanziamenti garantiti attraverso il Fondo centrale - ha detto -, abbiamo scoperto che alcune banche sono impreparate: se costretto, farò i nomi di chi è in regola e di chi, invece, ha evidentemente perso tempo. È inammissibile che la clientela se la prenda con chi lavora nelle filiali invece di puntare il dito contro chi ha la responsabilità di queste gravi inadempienze».

