Intesa Sanpaolo, da Consob via libera a integrazione prospetto su Opas Ubi La Consob ha approvato il supplemento al prospetto informativo relativo all'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Lo comunica una nota di Ca' de Sass.

Via libera della Consob all'approvazione e pubblicazione dell'integrazione al prospetto informativo dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. «Il supplemento viene pubblicato al fine di modificare il prospetto informativo a seguito dell'incremento del corrispettivo dell'Offerta, del provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato l’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Ubi Banca e del relativo comunicato stampa con il quale l’emittente ha, inter alia, comunicato di ritenere verificata la “Condizione Antitrust” (indicata tra le condizioni di efficacia dell'Offerta) e, in ogni caso, per quanto occorrer possa, di rinunciarvi», riferisce una nota di Intesa Sanpaolo.

Ubi, patto dei Mille: soci liberi di aderire a ops Intesa Sanpaolo

L’assemblea del Patto dei Mille (l’accordo tra le grandi famiglie storiche di Bergamo che raccoglie l’1,6% del capitale Ubi), «ha valutato le opinioni espresse dagli advisor di Ubi e Intesa anche alla luce dei miglioramenti e chiarimenti delle condizioni dell’Ops con particolare riguardo alle tematiche dei fidi alle imprese e alle famiglie, agli sviluppi occupazionali per i giovani, agli interventi di sostegno economico al territorio, all’attenzione dichiarata alle fondazioni espressioni delle banche locali, al mantenimento di una sede operativa e decisionale a Bergamo con relativi impegni occupazionali», si legge in una nota. Il Patto ha «poi valutato attentamente l’aumento del corrispettivo dell’Ops e le adesioni manifestate da altri detentori di azioni Ubi, concludendo che i propri aderenti decideranno in autonomia l’adesione all’operazione, in coerenza con la normativa vigente dei patti di sindacato in presenza di Opa o Ops».