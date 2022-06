Intesa Sanpaolo e Coldiretti: fondi per 3 miliardi a supporto del Pnrr per l’agricoltura

«La sfida del Pnrr si vince se si riesce a mobilitare il capitale privato, comprese le aziende agricole. In un momento in cui difficilmente queste riescono a fare marginalità avere a supporto un grande gruppo come Intesa Sanpaolo è un elemento centrale per attrarre gli investimenti privati», ha detto il ministro delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. «Il Pnrr – ha proseguito il ministro – dà un indirizzo di come il governo intende rafforzare alcuni elementi di fragilità dei sistemi produttivi. Abbiamo costruito le misure del piano molto prima di questa fase, non conoscendo il futuro che oggi si manifesta con il conflitto tra Russia e Ucraina. Le misure che riguardano l’agroalimentare vanno a toccare quegli elementi che oggi stanno dimostrando grande fragilità: la diversificazione del reddito, l’energia, i contratti di filiera, le misure irrigue e quelle per far fronte alle grandi difficoltà della logistica. Ma resta la consapevolezza che l’investimento privato deve essere stimolato, in un momento in cui gli imprenditori hanno difficoltà a programmare visto il quadro di incertezza».

«Il Pnrr prevede importanti iniziative e risorse per determinare un vero e proprio cambio di paradigma dell’intero settore agroalimentare nazionale. Il nostro gruppo, che collabora da anni con Coldiretti, vuole porsi come acceleratore del Pnrr, sia favorendo l’accesso alle misure pubbliche sia con propri strumenti, mettendo a disposizione risorse dedicate insieme ai professionisti della propria Direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del gruppo dedicato all’agricoltura», ha dichiarato il responsabile Divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese.

Oltre al supporto ai bandi, Intesa Sanpaolo mette a disposizione gratuitamente delle imprese “Incent now” la piattaforma digitale, frutto della collaborazione con Deloitte, che permette di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del Pnrr.Le aziende avranno la possibilità di individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del proprio profilo e raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento, concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici.

Intesa Sanpaolo mette inoltre a disposizione delle imprese di capitale associate anche i finanziamenti S-Loan Agribusiness, per favorire gli investimenti in forme di tutela contro i rischi del cambiamento climatico e cogliere le principali opportunità derivanti dall’adozione di modelli di business più sostenibili.

È previsto un meccanismo di premialità attraverso il riconoscimento di una riduzione del tasso del finanziamento a fronte del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Per incentivare la diffusione di aziende agricole condotte da giovani imprenditori, anche attraverso il passaggio generazionale, Intesa Sanpaolo mette a disposizione soluzioni dedicate per supportare la fase di avvio dell’attività, lo sviluppo e la crescita, anche in coerenza con le azioni di sostegno pubbliche previste nell’ambito dei bandi del Pnrr.



Intesa punta anche sul Made in Italy attraverso il “Programma Sviluppo Filiere”, che valorizza l’appartenenza delle Pmi alla filiera produttiva con migliori condizioni di accesso al credito. Nel settore agro-alimentare sono stati attivati 160 contratti di filiera che coinvolgono 6.000 fornitori, 22.000 dipendenti del capofiliera, per un volume d’affari totale di 21 miliardi di euro.