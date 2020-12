Intesa SanPaolo e Popolare di Bari sono le banche più inadempienti alle decisioni dell’Acf Anche quando l’intermediario non adempie, il pronunciamento dell’Arbitro aiuta il risparmiatore ad ottenere un risarcimento di Antonio Criscione

(IMAGOECONOMICA)

Il caso dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di Consob è emblematico della domanda di giustizia che nel mondo finanziario si crea in vaste proporzioni in caso di risparmio tradito. Ma a dispetto dei molti inadempimenti nei casi appunto di risparmio tradito, l’Acf è stato in questo periodo un punto di riferimento per i risparmiatori, anche quando le sue decisioni non venivano puntualmente eseguite.

Spiega Gianpaolo Barbuzzi, presidente dell’Acf: «Per i noti e seriali casi di cd. “risparmio...