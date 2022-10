Intesa Sanpaolo fa da apripista sulla settimana corta e l’orario di 36 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intesa Sanpaolo studia con i sindacati la settimana di lavoro di 4 giorni. Non più i canonici 5, ma uno in meno, strutturalmente e a parità di stipendio. La prima banca del paese, che ha oltre 74mila lavoratori in Italia e 96mila a livello globale, si prepara a fare da apripista sulla nuova articolazione oraria che è al centro di una più ampia trattativa con i sindacati sulla flessibilità. Nella discussione tra l’istituto guidato da Carlo Messina e Fabi, Fisac Cgil, First Cisl, Uilca e Unisin rientrano infatti diversi capitoli che vanno dall’orario di lavoro fino allo smart working.

La proposta di Intesa

La proposta che Intesa Sanpaolo ha avanzato alle organizzazioni sindacali è di articolare l'orario in 4 giorni alla settimana per 9 ore al giorno. La scelta del giorno “libero”, allo stato attuale della trattativa, potrebbe essere volontaria e ci sarebbe la possibilità di variare le giornate lavorate nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì, d’intesa con il proprio responsabile. L’autorizzazione potrà essere concessa solo compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali. Le richieste avanzate potranno ricevere risposta, sia positiva che negativa, anche entro la fine del terzo mese successivo alla domanda. Tutto questo, ca va sans dire, sarebbe a parità di stipendio, come del resto prevede lo stesso contratto collettivo nazionale dei bancari Abi.

Il contratto dei bancari

Il negoziato di Ca’ de Sass, infatti, rimanda direttamente al contratto collettivo nazionale dei bancari Abi e all’articolo 104 che riguarda l’orario settimanale e la sua articolazione. Vi si legge che l’orario di lavoro dei bancari deve essere di 37,5 ore settimanali. Fatte salve alcune previsioni contenute nei 6 commi successivi. Il comma numero 4 spiega, infatti, che l’orario settimanale è fissato in 36 ore nei casi di articolazione su 4 giorni (quindi 4 giorni per 9 ore) o su 6 giorni (quindi 6 giorni per 6 ore). Ma anche nei casi di articolazione dal lunedì pomeriggio al sabato mattina. O comprendenti la domenica. O in turni. O di cui all’articolo 105 del contratto.

La trattativa

Dal punto di vista normativo, la trattativa del gruppo Intesa Sanpaolo si muove nei confini del contratto collettivo nazionale di lavoro Abi e, a ben vedere, la nuova articolazione potrebbe portare un vantaggio in termini di minori ore lavorate ai lavoratori interessati, che passerebbero da 37,5 a 36 ore alla settimana. Per i sindacati, però, non manca l’incaglio. La proposta, infatti, al momento non sarebbe per tutti, ma solo per chi lavora negli uffici. Questo alle 5 sigle del credito non piace ed è qui che si apre lo spazio negoziale. La trattativa deve infatti trovare il suo equilibrio complessivo e mettere insieme i diversi aspetti della flessibilità organizzativa. Un tema su cui, complice anche la pandemia, c’è sempre più sensibilità da parte dei lavoratori che, indipendentemente dall’età, chiedono molta attenzione al loro work life balance.

Il ruolo di apripista

La settimana di lavoro di 4 giorni nel nostro paese è entrata in molti dibattiti ma non è mai riuscita a fare irruzione in nessun tavolo negoziale. Se però a proporla e a fare da apripista è la prima banca del paese, allora le cose potrebbero evolversi diversamente. Ma facciamo un passo indietro per capire il contesto. Il think tank “4 day week global”, nato nel Regno Unito su iniziativa di Andrew Barnes e Charlotte Lockhart, sostenuto da manager e accademici di diversa estrazione, è riuscito ad attrarre più attenzione in paesi come gli Stati Uniti, l’Australia, la Nuova Zelanda e, in Europa, la Spagna, più che l’Italia.