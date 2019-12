Intesa Sanpaolo fa rotta in Cina con l’attività di wealth management Dopo aver ottenuto la licenza a operare nel Paese e terminata la fase pilota nella città di Quingdao , l’istituto guidato da Carlo Messina è la prima banca straniera a puntare sulla clientela cinese di alto profilo attraverso la controllata Yi Tsai. Assegnato anche il premio Via della Seta della Fondazione Italia-Cina di Isabella Della Valle

Intesa Sanpaolo fa rotta sulla Cina e punta sulla clientela di elevato standing. Dopo aver ottenuto la licenza da parte delle autorità locali, infatti, l’istituto di credito guidato da Carlo Messina sarà la prima banca straniera a svolgere l’attività di wealth management nel Paese. E lo farà attraverso una società del gruppo denominata Yi Tsai (Talento italiano) creata nel 2016 e che fa parte della divisione International Subsidiary Banks.

L’offerta

Questo dopo aver concluso la fase pilota nella città di Quingdao, con la quale nel marzo scorso Intesa Sanpaolo aveva firmato un Memorandum of Understanding alla presenza del presidente Xi Jimping e del premier italiano Giuseppe Conte in occasione della visita di Stato del presidente cinese in Italia. La società sarà pienamente operativa domani 12 dicembre. L’offerta di prodotti è indirizzata a una fascia di clientela di alto profilo e distribuirà Public Funds e Privately distributed Funds selezionati nella gamma di offerta della società Penghua, partecipata da Eurizon Capital e di altre importanti società di asset management del paese. L’attività di distribuzione è affidata alla rete di financial advisor di Yi Tsai, la cui organizzazione è basata sulle best practice del gruppo Intesa Sanpaolo.

La soddisfazione di Messina

«È motivo di soddisfazione affermarci come la prima Banca straniera a poter sviluppare attività di wealth management in Cina grazie all’ottenimento della Fund Distribution License – afferma Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo -. Dopo l’avvio dell’operatività nell’area pilota di Qingdao, ci concentreremo

sull’espansione in altre province della Repubblica Popolare con filiali dedicate e allo sviluppo di un’offerta sempre più attrattiva per il mercato cinese, avvalendoci di partner di primario livello. Con questa iniziativa vogliamo offrire alla clientela ad alto profilo, servizi di consulenza finanziaria a 360 gradi finalizzati alla gestione e alla pianificazione

del risparmio in ottica di lungo periodo, forti delle nostre competenze e della nostra credibilità riconosciuta dalle principali istituzioni finanziarie internazionali».

Il riconoscimento

Ma non è tutto. La Fondazione Italia Cina nell’ambito degli annuali China Awards ha assegnato a Intesa Sanpaolo il premio “Via della Seta “, vale a dire un riconoscimento che viene dato alle realtà italiane che si sono distinte nel percorso di sviluppo e di crescita sul mercato cinese. La nuova attività di wealth management rientra nel piano triennale di impresa 2018-2021 del gruppo.