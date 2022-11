Intesa Sanpaolo: il farmaceutico traina l’export dei poli tecnologici del Lazio

Ortofrutta

Dopo un inizio di anno sottotono le esportazioni del distretto dell’Ortofrutta dell’Agro Pontino nel secondo trimestre hanno registrato un buon recupero (+7,3% tendenziale). Il totale del primo semestre, si riporta pertanto quasi in linea rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021 (-0,5%). Stabili le vendite verso la Germania, che assorbe circa il 50% del totale delle esportazioni del distretto.

Il ruolo del Pnrr

«Le sfide in ambito di difesa e sicurezza così come la lotta al cambiamento climatico rappresentano una grande opportunità per le nostre aziende aerospaziali e ICT che vantano un ottimo posizionamento competitivo. Nel Lazio arriveranno risorse per 16 miliardi, dal PNRR, dalla programmazione ordinaria UE 2021-2027, dal Fondo di coesione comunitario. Occorre tradurre questi fondi in progetti capaci di incidere sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla riqualificazione del tessuto urbano, sulla valorizzazione del nostro meraviglioso patrimonio culturale e sulla formazione» commenta Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo.