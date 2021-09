Intesa Sanpaolo, Fideuram fa shopping in Lussemburgo

3' di lettura

Intesa Sanpaolo fa un nuovo passo in avanti nella strategia di crescita internazionale. E ancora una volta è il segmento delle gestioni patrimoniali private a finire nei radar. Il gruppo di Ca’ de Sass ha infatti annunciato di aver sottoscritto, tramite la controllata lussemburghese di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, un accordo per l’acquisizione del 100% della Compagnie de Banque Privée Quilvest (Cbpq), banca private lussemburghese, con filiali in Belgio, che conta circa 150 dipendenti...