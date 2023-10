Intesa SanPaolo investe in SpaceX

Ascolta la versione audio dell'articolo

La più grande banca italiana, Intesa Sanpaolo, ha annunciato un investimento nella società spaziale SpaceX del miliardario statunitense Elon Musk.

Intesa Sanpaolo riconosce «al settore aerospaziale un ruolo particolarmente importante nello sviluppo delle economie mondiali e ha quindi deciso di investire in un player che ha dimostrato una visione all’avanguardia del prossimo futuro», ha dichiarato la banca in un comunicato.

L’entità dell’investimento non è stata resa nota.

Il profilo di SpaceX

SpaceX è diventata nota a livello mondiale per una serie di imprese storiche. È l’unica azienda privata capace di lanciare in orbita e riportare a terra un veicolo spaziale. Nel 2012 Dragon è stato il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare un cargo per e dalla Stazione Spaziale Internazionale e nel 2020 è stata la prima compagnia privata a trasportare delle persone nella medesima stazione. Il suo Falcon 9 è tutt’ora il primo e l’unico modulo spaziale (rocket) riutilizzabile. Questo permette a SpaceX di riutilizzare le componenti più costose del veicolo, riducendo quindi i costi di accesso ai viaggi spaziali.

Il progetto Starship

Grazie a questi importanti risultati, SpaceX sta sviluppando il progetto Starship, una nuova generazione di veicoli spaziali di lancio completamente riutilizzabili che saranno i più potenti mai realizzati, capaci di trasportare persone su Marte e verso altre destinazioni del sistema solare.