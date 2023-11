Antitrust indaga su Intesa Sanpaolo per trasferimento di correntisti a Isybank

La rezione dell’Unione Nazionale Consumatori

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie all’esposto dell’ Unione Nazionale Consumatori in cui si segnalavano centinaia di proteste dei consumatori, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank, per le cessione dei correntisti da Intesa Sanpaolo a Isybank. Una prima vittoria importante che speriamo porti ora Intesa Sanpaolo a rivedere subito le sue posizioni, consentendo ai clienti contrari al trasferimento di restare con loro”. Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori. “L’Authority ha accolto le nostre tesi sulla modalità con cui si è comunicato il trasferimento, come se fosse una qualunque ordinaria comunicazione, senza alcuna importanza, girata durante le vacanze, dando un termine troppo ravvicinato, quello del 30 settembre, per esprimere il proprio dissenso”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “A questo va aggiunto un peggioramento del servizio, anche per chi è prevalentemente digitale, atteso che potrà d’ora in poi operare solo con l’App e non anche con il proprio computer sul sito internet della banca. Altri consumatori hanno lamentato un aumento dei costi” prosegue Dona. “Ora attendiamo anche il pronunciamento del Garante della privacy e di Bankitalia, per gli altri profili del trasferimento che ci paiono incongrui”, conclude.

Il commento del Codacons

“L’istruttoria aperta dall’Antitrust porterà finalmente chiarezza sul caso Intesa Sanpaolo e Isybank, una vicenda che aveva preoccupato migliaia di clienti della banca che si erano rivolti al Codacons per ottenere chiarimenti e assistenza”. Lo afferma l’associazione dei consumatori, che proprio nei giorni scorsi aveva chiesto un incontro all’istituto di credito per esaminare le tante segnalazioni giunte dai correntisti. “Al di là delle forme di comunicazione ai clienti scelte dall’istituto di credito per comunicare il passaggio a Isybank, crediamo che il nodo della questione sia se la banca abbia fornito o meno ai clienti la possibilità di scelta, e se vi siano state conseguenze sul fronte dei costi bancari a carico dei correntisti – spiega il Codacons – Su tali aspetti sarà ora l’Antitrust a fare luce nell’interesse di migliaia di clienti di Intesa Sanpaolo”.

