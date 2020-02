Intesa lancia offerta da 4,9 miliardi su Ubi. Messina: prezzo equo, non lo alzeremo Intesa Sanpaolo offre 17 azioni proprie per 10 azioni Ubi, valorizzandola a 4,9 miliardi di euro: un premio del 28% sui valori di venerdì 14 febbraio 2020 di Luca Davi e Andrea Franceschi

Tutti i numeri dell’Ops Intesa Sanpaolo su Ubi

5' di lettura

Un'offerta carta contro carta su Ubi, non ostile ma neanche concordata. È la mossa a sorpresa - annunciata nella tardissima serata del 17 febbraio - con cui Intesa Sanpaolo si getta nel risiko bancario: la decisione è stata presa dal cda del gruppo guidato da Carlo Messina proprio nel giorno in cui l'ex popolare ha presentato il suo nuovo piano industriale al 2022.

Intesa Sanpaolo offrirà 17 azioni del nuovo gruppo ogni 10 azioni di Ubi, valorizzando quest'ultima 4,9 miliardi: la cifra corrisponde a un premio del 28% sui valori di venerdì 14 febbraio, prima del balzo con cui Piazza Affari ha salutato il piano di Victor Massiah. Secondo quanto si è appreso, la scelta di Messina e del cda di Intesa è caduta su Ubi, una delle banche più prossime al colosso milanese, non solo per l'affinità identitaria ma anche per la qualità della gestione e l'attenzione per i temi della sostenibilità.

Il ruolo di Bper e UnipolSai

L'operazione di Intesa non si ferma qua. Ca' de Sass ha sottoscritto anche un accordo con Bper, vincolato all'esito positivo dell'operazione con Ubi, per cedere 400/500 filiali nel Nord Italia. Per finanziare quest’operazione Bper ha varato un aumento di capitale da un miliardo di euro. Non solo, in caso di successo dell’operazione Unipolsai dovrebbe rilevare i rami d'azienda delle compagnie assicurative Bancassurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita partecipate da Ubi Banca.

Delisting e poi la fusione

L'obiettivo dell'offerta promossa da Intesa Sanpaolo è acquisire l'intero capitale sociale di Ubi banca (o almeno una partecipazione pari al 66,67%, come indicato tra le condizioni di efficacia dell'Offerta o, comunque, in ogni caso almeno pari al 50% del capitale sociale più 1 azione ordinaria di Ubi) e conseguire la revoca delle relative azioni dalla quotazione sull'Mta.

Intesa ritiene che la revoca dalla quotazione di Ubi «favorisca gli obiettivi di integrazione, di creazione di sinergie e di crescita del gruppo».

Nasce il settimo gruppo bancario in Europa

L'operazione, nei piani, dovrebbe consentire di creare il settimo gruppo bancario in Europa per attivi, in grado di realizzare utili consolidati stimati a oltre 6 miliardi nel 2022. Previste sinergie derivanti dall'aggregazione e stimate a regime in circa 730 milioni ante imposte per anno, con costi di integrazione una tantum stimati complessivamente in 1,27 miliardi.

Ubi convoca un cda straordinario

L’offerta, come accennato, non è stata concordata. Per questa ragione Ubi Banca ha fatto sapere di voler convocare un cda straordinario per valutare l'offerta. I tempi di convocazione non sono ancora definiti, complice il fatto che ieri l'a.d. di Ubi, Victor Massiah, era volato a Londra per presentare il nuovo piano industriale dell'istituto.