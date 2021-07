Intesa Sanpaolo supporta la sostenibilità di Maeg

1' di lettura

Intesa Sanpaolo e MAEG Costruzioni Spa hanno finalizzato un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda di Vazzola (TV), leader nella progettazione, fornitura e posa in opera di strutture in acciaio. Il finanziamento, pari a 5 milioni, è destinato al piano di sviluppo dell’azienda che prevede, fra gli altri, alcuni obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance) tra cui la quota di nuove assunzioni dedicata a dipendenti donne e nuove certificazioni ambientali. Il finanziamento S-Loan, strutturato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. Per Alessio Ortolan, amministratore unico di Maeg Costruzioni, «in questo momento storico di particolare criticità, è fondamentale trovare l’appoggio degli istituti finanziari per garantire continuità al nostro processo di crescita e per cogliere le numerose opportunità che i mercati presentano».

