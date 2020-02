Intesa Sanpaolo-Ubi, ecco cosa cambia per azionisti e risparmiatori

La mossa di Intesa Sanpaolo nel risiko bancario europeo

Intesa Sanpaolo (la prima banca italiana per capitalizzazione) ha lanciato nella notte del 17 febbraio un’offerta volontaria e totalitaria sul 100% delle azioni di Ubi banca (la terza banca italiana per capitalizzazione). Il valore dell’operazione ammonta a 4,9 miliardi di euro. La formula è tecnicamente un’Ops, ovvero un’Offerta pubblica di scambio attraverso la quale Intesa offrirà 17 azioni (al netto dei dividendi) per ogni 10 azioni Ubi possedute.

La cifra messa sul piatto da Intesa corrisponde a una valutazione di Ubi banca pari a 0,6 volte il patrimonio tangibile e 12 volte gli utili attesi per 2020 con un premio del 16% rispetto ai prezzi di chiusura del 17 febbraio e del 28% rispetto alla chiusura di venerdì 14 febbraio.

Se l’operazione andasse in porto nascerebbe il settimo gruppo bancario in Europa. L’esito dipenderà dalla decisione del consiglio di amministrazione di Ubi, convocato in via straordinaria proprio per valutare l’offerta che non è ostile ma neppure concordata. A tal proposito va ricordato che l’ad di Intesa, Carlo Messina, ha indicato che il prezzo offerto «è equo» e che non ha intenzione di modificarlo in corsa. Per cui non sembrano previsti rilanci ed eventuali trattative.

Dato che le condizioni dell’eventuale matrimonio sembrano definite proviamo a capire cosa può cambiare per gli azionisti delle due banche ed eventualmente di altri istituti coinvolti, direttamente o meno, nell’operazione.

Cosa cambia per gli azionisti di Ubi banca

Di sicuro i primi effetti già ci sono stati. Considerato il forte balzo in Borsa del titolo che in due sedute ha guadagnato più del 30% passando da 3,3 euro ad azione a 4,29. Quindi per ipotesi chi vendesse ora porterebbe a casa un guadagno considerevole. Un guadagno che già incorpora l’ipotesi che il matrimonio vada a buon fine. Ovviamente gli azionisti di Ubi banca avranno un ruolo decisivo per l’esito dell’operazione. Saranno loro a decidere se aderire accettando (se sarà confermato) il concambio 17 azioni Intesa per 10 azioni Ubi (vale la maggioranza assoluta). In caso di matrimonio il titolo Ubi verrebbe delistato per confluire nelle azioni del nuovo gruppo. Nella scelta potrebbero giocare un ruolo decisivo i conti stimati dell’operazione, ovvero sinergie per 730 milioni di euro. Si stima infatti che il nuovo gruppo avrà meno costi e più ricavi. E probabilmente dividendi più alti da distribuire. Secondo gli analisti di Jp Morgan Intesa ora può puntare a «oltre 20 centesimi di dividendo per azione dal 2020, pari a un ritorno dell’8% annuo».