Intesa Sanpaolo, Urbani Tartufi e Truffleland: 10 milioni di plafond per la filiera

Opportunità di finanziamento per la crescita della filiera del tartufo dall’accordo sottoscritto da Intesa Sanpaolo, Urbani Tartufi e Truffleland per favorire l’accesso al credito

delle aziende che fanno parte del processo distributivo di Urbani, punto di riferimento del settore per tartufi, funghi e prodotti tartufati.

«Particolare attenzione è stata riservata alle realtà locali dell'Umbria per le quali è stato stanziato un plafond di 10 milioni di euro per finanziare investimenti a lungo termine anche valorizzando il ricambio generazionale e i giovani imprenditori del settore», spiega una nota.

L'obiettivo dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Urbani Tartufi è di favorire «il supporto finanziario agli imprenditori agricoli che intendono realizzare nuovi impianti e/o ampliamenti tartufigeni aderendo al progetto Truffleland di Urbani Tartufi». Ne potranno beneficiare le aziende agricole distribuite su tutto il territorio nazionale. L’intervento rientra nelle iniziative che la banca «ha messo in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al Pnrr».

Urbani Tartufi, nata nel 1852 e con sede a Sant'Anatolia di Narco (Perugia), è un'impresa «con diffusione capillare sia a livello nazionale che internazionale con la quale Intesa Sanpaolo ha avviato da tempo una forte collaborazione valorizzata recentemente anche con la premiazione dell'azienda durante il Programma Imprese Vincenti della banca».

Truffleland è un progetto lanciata qualche anno fa da Urbani, si tratta una società specializzata nella produzione e vendita di piantine da tartufomicorrizate, nella realizzazione di impianti tartufigeni chiavi in mano, di tartufaie coltivate,con un team di esperti nel campo delle consulenze in tartuficoltura.

In base all'accordo, Truffleland e Urbani intendono supportare i coltivatori attraverso la consulenza per l'analisi chimica e fisica di terreno, la redazione del progetto per la realizzazione o l'ampliamento di una tartufaia e per la realizzazione dell'impianto. «È prevista un’attività di consulenza e assistenza – specificano i promotori – durante tutto il ciclo produttivo, oltre al ritiro dei tartufi garantito da un contratto pluriennale».