Intesa Sanpaolo, utile a 2,3 miliardi dopo le rettifiche per Russia e Ucraina. Ai dipendenti 500 euro contro il carovita

L’acconto sul dividendo

Il cda di Intesa Sanpaolo ha previsto come acconto dividendi cash da distribuire a valere sui risultati del 2022 un ammontare non inferiore a 1,1 miliardi. «La delibera consiliare in merito all'acconto dividendi - prosegue la nota - verrà definita il 4 novembre prossimo, in occasione dell'approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2022, in relazione ai risultati del terzo trimestre 2022 e di quelli prevedibili per il quarto trimestre 2022».

I crediti deteriorati

Nel primo semestre dell’anno la banca registra una riduzione dei crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, pari a circa 4,1 miliardi di euro da fine 2021 e a circa 54 miliardi dal picco di settembre 2015. Lo stock di crediti deteriorati scende, dal dicembre 2021, del 26,9% al lordo delle rettifiche di valore e del 13% al netto; l’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi è pari al 2,3% al lordo delle rettifiche di valore e all’ 1,3% al netto considerando il dato contabile al 30 giugno.

A ogni dipendente 500 euro contro l’inflazione

«Presentiamo i risultati del primo semestre 2022 in un contesto straordinariamente complesso. Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha causato una grave crisi internazionale. Il quadro economico è segnato dal notevole incremento dell'inflazione, che già a inizio anno mostrava

le prime evidenze, e dal conseguente aumento delle difficoltà sociali». Così l’a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando la semestrale dell’istituto. «Per questa ragione - aggiunge - abbiamo deciso di destinare a tutte le nostre persone in Italia e all'estero,

eccetto chi ha funzione di dirigente o equivalente, un contributo economico straordinario di circa 500 euro, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni a favore di 82mila

persone del nostro gruppo».