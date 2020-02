Intesa Sanpaolo, utili 2019 a 4,18 miliardi (+3,3%) I profitti dell’Istituto in aumento del 3,3% sull’anno precedente. Stime in rialzo anche per l’anno in corso di Marzia Redaelli

(Imagoeconomica)

Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,18 miliardi, in crescita del 3,3% rispetto al 2018. La crescita dei profitti si è dipanata nell’intero anno e solamente nel quarto trimestre l’Istituto ha guadagnato 872 milioni a fronte dei 775 milioni previsto dagli analisti (meno, tuttavia, di quanto realizzato nello stesso periodo del 2018).

Il risultato operativo netto è aumentato dell'1,5% a 18,1 miliardi.

Il dettaglio dei conti rivela che gli interessi netti sono scesi a 7 miliardi (-3,7%), mentre le commissioni nette sono a poco meno di 8 miliardi (+0,1%). Anche i costi operativi sono scesi (-2,1% a 9,3 miliardi).

I risultati, come si legge in una nota della banca, sono «pienamente in linea con gli obiettivi».

Secondo i dettami del piano industriale il Cda dovrebbe così deliberare una distribuzione di dividendi per complessivi 3,4 miliardi, corrispondenti a una cedola di 19,2 centesimi per azione.