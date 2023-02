Intesa si sfila, UniCredit in stand by: il risiko bancario parte dalle piccole

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mentre il mercato rimane in attesa delle mosse delle grandi banche – in un gioco a geometrie variabili che coinvolge a turno UniCredit, BancoBpm, Mps e Bper - sono le piccole a tenere banco. Perché oggi è qui che si concentrano ancora le (poche, per fortuna) fragilità di un comparto, quello bancario, che ha fatto enormi passi avanti in questi anni sul fronte del capitale e dell’asset quality, complice anche il pressing della Vigilanza bancaria. «La qualità del credito si mantiene buona» ha detto ...