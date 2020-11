Intesa Smeralda holding e Gruppo Giraudi: Beefbar apre al Cala di Volpe Nuovo concept di ristorazione di Vincenzo Chierchia

L’industria turistica inizia a guardare al dopo emergenza pandemia. Come si legge in una nota Smeralda Holding, società controllata da Qatar Holding proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della Costa Smeralda, per la stagione 2021 rinnova la ristorazione del prestigioso hotel Cala di Volpe, siglando una partnership con Beefbar, brand di ristorazione di lusso specializzato nelle ricette a base di carne.

La collaborazione con brand di fama internazionale rientra nella strategia di sviluppo e diversificazione dell'offerta turistica sostenuta da un importante piano di investimenti quinquennale del Gruppo Smeralda Holding.

Beefbar non è solo una catena di ristoranti presente a livello internazionale, da Parigi a Tulum, passando per Mykonos, Atene, Hong Kong, e St Tropez, ma un concept innovativo di ristorazione e dining experience. Ideato da Riccardo Giraudi oltre 10 anni fa a Monte Carlo, il successo di questo concept che punta a offrire una vasta e pregiata selezione dei migliori tagli di carni, ha avuto ben presto un successo internazionale.

La scelta delle pietanze ideate da Riccardo Giraudi e dal suo executive chef Thierry Paludetto è, infatti, molto varia.

«Smeralda Holding è orgogliosa di annunciare la partnership con il Gruppo Giraudi – dichiara Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding – e di annoverare il Beefbar, un brand di rilievo a livello internazionale, tra la sua collezione di ristoranti. Due eccellenze, quella del turismo e quella gastronomica che si incontrano, rendendo ancora più esclusiva e distintiva la proposta dell'Hotel Cala di Volpe. La filosofia su cui si basa Beefbar è perfettamente in linea con il nostro obiettivo di ampliamento dell'offerta turistica di ristorazione e di intrattenimento, per offrire ai nostri clienti un'esperienza unica e di qualità».

Riccardo Giraudi, Ceo e direttore creativo del gruppo Giraudi afferma: «Sono fiero di questa collaborazione con l'iconico Hotel Cala di Volpe, grandissima la soddisfazione poter collaborare con un gruppo cosi solido ed affermato a livello internazionale che rispecchia pienamente i canoni del Beefbar e dei suoi clienti».”

Smeralda Holding è una società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, braccio operativo di Qia, uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, con una capacità di investimento di oltre 250 miliardi di dollari. Smeralda Holding nel 2012 ha rilevato dalla precedente proprietà un patrimonio immobiliare composto da quattro hotel (Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), la Marina di Porto Cervo (uno dei più importanti porti nel Mediterraneo), un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e possiede 2.300 ettari di terreni sulla costa.

Giraudi Group è basato a Montecarlo, inizia la sua attività nel 1960 con l'importazione della carne olandese in Italia. Il gruppo si è specializzato poi nell'acquisto, vendita e distribuzione di tutti i tipi di carne congelata da tutte le parti del mondo ed è diventato il più grande importatore di Black Angus Beef dagli Stati Uniti. Nel 2014 Giraudi è il primo importatore certificato della Kobe Beef Giapponese in Europa. Nel 2009 apre il primo ristorante e oggi la società possiede 10 ristoranti solo a Montecarlo e altrettanti a livello internazionale, e l’obiettivo di essere presente anche a Roma e Milano. Il gruppo Giraudi è leader nell'importazione di carne con più di 90mila tonnellate di prodotto venduto.

